Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон сделал категоричное заявление по поводу нового контракта с «Мерседесом»

Льюис Хэмилтон сделал категоричное заявление по поводу нового контракта с «Мерседесом»
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу нового контракта с командой. По словам Хэмилтона, он нисколько не сомневается в его подписании до конца нынешнего сезона «Королевских гонок».

«До конца сезона вопрос с контрактом будет решён. Я всё ещё верю в эту команду. Сто процентов. Всем нам требуется побольше времени, чтобы добраться туда, где мы хотим быть. Конечно, сделать это нелегко, но я верю, что у нас получится», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Нынешнее соглашение британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года. Ранее Хэмилтон говорил, что хотел бы остаться в «Мерседесе», и стороны работают над новым контрактом.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Материалы по теме
Марко ответил Хэмилтону, предложившему установить сроки для разработки новых болидов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023