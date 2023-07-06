Ньюи заявил, что «Ред Булл» не смог удержать Ферстаппена от бессмысленного риска

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи сообщил, что «Ред Булл» не смог помешать пилоту команды Максу Ферстаппену проехать самый быстрый круг в конце Гран-при Австрии, несмотря на то что риск не принёс гоночному коллективу никакой выгоды.

«Многое может пойти наперекосяк очень быстро. Подобное могло случиться, когда Макс и Чеко устроили маленькую разборку перед третьим поворотом. Так что расслабляться нельзя никогда. Да, у нас был хороший темп в тот уикенд, но есть много других вещей, на которые стоит обращать внимание. К тому же соперники не стоят на месте.

Меня охватило небольшое волнение [когда Ферстаппен решил проехать самый быстрый круг], потому что реальность была такова, что это никак не влияло на результат в Кубке конструкторов – у Чеко уже был самый быстрый круг, и, насколько мы могли видеть, никто другой не предпринимал попыток отобрать его у нас. Так что я немного понервничал, но таков Макс – этого у него не отнимешь. Он всегда хочет добиться всего, но наши механики здорово поработали на пит-стопах», — приводит слова Ньюи GPFans со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята: