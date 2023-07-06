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Ньюи заявил, что «Ред Булл» не смог удержать Ферстаппена от бессмысленного риска

Ньюи заявил, что «Ред Булл» не смог удержать Ферстаппена от бессмысленного риска
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи сообщил, что «Ред Булл» не смог помешать пилоту команды Максу Ферстаппену проехать самый быстрый круг в конце Гран-при Австрии, несмотря на то что риск не принёс гоночному коллективу никакой выгоды.

«Многое может пойти наперекосяк очень быстро. Подобное могло случиться, когда Макс и Чеко устроили маленькую разборку перед третьим поворотом. Так что расслабляться нельзя никогда. Да, у нас был хороший темп в тот уикенд, но есть много других вещей, на которые стоит обращать внимание. К тому же соперники не стоят на месте.

Меня охватило небольшое волнение [когда Ферстаппен решил проехать самый быстрый круг], потому что реальность была такова, что это никак не влияло на результат в Кубке конструкторов – у Чеко уже был самый быстрый круг, и, насколько мы могли видеть, никто другой не предпринимал попыток отобрать его у нас. Так что я немного понервничал, но таков Макс – этого у него не отнимешь. Он всегда хочет добиться всего, но наши механики здорово поработали на пит-стопах», — приводит слова Ньюи GPFans со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

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