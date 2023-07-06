Гюнтер Штайнер выбрал между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на пике формы

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, кого из двух пилотов на пике формы — Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона — он бы выбрал для своей команды.
«Макс. Он сейчас просто в ударе. Вы все знаете, он не делает ничего неправильного. На мой взгляд, некоторые вещи, которые он делает, просто ставят в тупик. Вы должны обладать большой удачей, чтобы быть рядом с ним. Он, очевидно, обладает талантом», — сказал Штайнер в эфире Sky Sports.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен является действующим чемпионом мира и лидером общего зачёта пилотов чемпионата Формулы-1, набрав 229 очков. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон располагается на четвёртой строчке, заработав 106 очков.
Напомним, с 7 по 9 июля в Сильверстоуне (Великобритания) пройдёт Гран-при Великобритании.
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