Глава ФИА: как я могу сказать «нет» кому-то вроде «Дженерал Моторс»?

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем намекнул, что не стал бы препятствовать приходу «Дженерал Моторс» в Формулу-1.

«Люди должны понимать, что мы здесь для продвижения автоспорта, и мы здесь для того, чтобы быть справедливыми. Заинтересованность, которую они проявляют, позволяет надеяться на них, и нет никаких обстоятельств, при которых мы могли бы отказать какой-либо команде, если она соответствует критериям для участия.

Как я могу сказать «нет» кому-то вроде «Дженерал Моторс»? В правилах указано, что мы можем иметь до 12 команд. Это не нарушение правил.

Но разрешаем ли мы кому-либо входить? Нет. Но как, чёрт возьми, мы можем отказать «Дженерал Моторс»? Я имею в виду, где в этом здравый смысл? «Дженерал Моторс» — тяжеловес, и когда они приходят вместе с Андретти, это хорошо для всех нас.

Я не виню некоторые команды за нежелание или, скажем, за отказ или неприятие новых команд, потому что люди хотят сидеть в своей зоне комфорта, а это значит, что им не нужен никто новый, кто мог бы бросить им вызов. Бросить им вызов, возможно, в производительности или финансовых выгодах. Но мы считаем, что условия для новичков в Формуле-1 приемлемые», — приводит слова бен Сулайема Pitpass со ссылкой на AP News.