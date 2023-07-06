Льюис Хэмилтон: поддерживаю мирный протест

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о протестующих, которые ведут борьбу за сокращение/прекращение использования нефти и нефтепродуктов. Напомним, на прошлогоднем Гран-при Великобритании часть протестующих выбежала на трассу, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.
«Естественно, мы все очень надеемся, что уроки из прошлогоднего опыта были извлечены. Полагаю, в этот уикенд у нас будет ещё 100 маршалов, что в итоге станет гарантией, что ничего не произойдёт.
Поддерживаю ли я протесты? Да, я поддерживаю мирный протест. Мы действительно сосредоточены на устойчивом развитии и верим в те идеи, за которые борются протестующие. Но безопасность является ключевым фактором, и мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. Так что если протестующие и будут, то хоть на трассе, будем надеяться, их не окажется», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
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