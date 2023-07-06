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Пилотам, вызвавшим красные флаги в квалификации, могут запретить снова выезжать на трассу

Пилотам, вызвавшим красные флаги в квалификации, могут запретить снова выезжать на трассу
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Международная автомобильная федерация (ФИА) рассматривает идею по введению штрафов для гонщиков, вызвавших режим красных флагов. Как информирует Motorsport Italia, идея штрафа заключается в том, что таким пилотам будет запрещено участвовать в оставшейся части сегмента или, при подходе дальше, во всей оставшейся квалификации. Пока неясно, будет ли нововведение в случае его принятия практиковаться только в квалификации или же распространится ещё и на свободные практики.

При этом отмечается, что наказание может стать сдерживающим фактором для гонщиков в нежелании рисковать.

Отметим, что в Indycar уже некоторое время действуют правила, согласно которым у гонщика, вызвавшего красный флаг в квалификации, аннулируются два его лучших результата, и он оказывается не вправе вернуться на трассу до конца сессии.

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