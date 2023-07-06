Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — о критике со стороны Вольфа в Австрии: он просто пытался меня подбодрить

Хэмилтон — о критике со стороны Вольфа в Австрии: он просто пытался меня подбодрить
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал публичную критику со стороны руководителя команды Тото Вольфа во время Гран-при Австрии, посоветовавшего пилоту не отвлекаться на замечания.

«Лучшее в наших отношениях — это то, что мы можем быть откровенны друг с другом. А Тото, он просто опытный гонщик. Так что он просто пытался подбодрить меня. Это был его способ делать это. Мы всегда учимся на своём опыте. Что касается меня, то я пересмотрел свои комментарии и то, на чём были сосредоточены мои мысли. И мы позаботимся о том, чтобы я скорректировал это на будущее. И да, я чувствую поддержку со стороны команды», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

Напомним, действующий контракт британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон сделал категоричное заявление по поводу нового контракта с «Мерседесом»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023