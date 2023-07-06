«Астон Мартин» показал открытие одного из зданий новой базы

6 июля в Сильверстоуне состоялось открытие одного из зданий строящейся базы «Астон Мартин». Об этом информирует пресс-служба британской команды.
В здании будет размещаться штаб-квартира площадью 37 тыс. кв. м. Работать в ней будет более 700 сотрудников гоночного коллектива. Строительство здания заняло чуть более 24 месяцев. Сообщается, что при работах учитывались принципы защиты окружающей среды и социальной ответственности. Кроме того, база спроектирована на использование по максимуму естественного освещения. Также в большом количестве на ней присутствуют солнечные батареи, обеспечивающие питание объекта.
Видео можно посмотреть на канале Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team в YouTube.
Отмечается, что в настоящий момент продолжается строительство аэродинамической трубы.
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