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Хельмут Марко перечислил факторы, за счёт которых «Ред Булл» доминирует над соперниками

Хельмут Марко перечислил факторы, за счёт которых «Ред Булл» доминирует над соперниками
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о причинах, позволяющих его команде доминировать над соперниками.

«В нашем случае речь идёт о сочетании очень хорошего шасси, хорошего двигателя и исключительного пилота. Кроме того, команда почти не ошибается. Сейчас в наших планах – выиграть как можно больше гонок. Мы определённо не планируем терять концентрации», — приводит слова Марко издание Motorsport.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 377 очков. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (178 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 175 очков.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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