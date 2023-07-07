Хельмут Марко перечислил факторы, за счёт которых «Ред Булл» доминирует над соперниками
Поделиться
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о причинах, позволяющих его команде доминировать над соперниками.
«В нашем случае речь идёт о сочетании очень хорошего шасси, хорошего двигателя и исключительного пилота. Кроме того, команда почти не ошибается. Сейчас в наших планах – выиграть как можно больше гонок. Мы определённо не планируем терять концентрации», — приводит слова Марко издание Motorsport.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 377 очков. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (178 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 175 очков.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Комментарии
- 7 июля 2023
-
00:04
-
00:03
- 6 июля 2023
-
23:09
-
22:24
-
22:00
-
21:43
-
21:21
-
21:10
-
20:37
-
20:26
-
19:26
-
19:23
-
18:44
-
18:13
-
17:35
-
16:26
-
16:22
-
16:12
-
15:47
-
15:26
-
15:00
-
13:30
-
12:49
-
11:35
-
10:00
-
00:38
-
00:22
-
00:18
- 5 июля 2023
-
23:04
-
21:24
-
21:13
-
20:32
-
19:50
-
19:47
-
19:35
Партнерский контент