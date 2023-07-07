Гюнтер Штайнер высказался о сроках по объявлению «Хаасом» состава пилотов на 2024 год

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что команда планирует определиться с составом пилотов на 2024 год до летнего перерыва в Формуле-1. Пауза почти в месяц в календаре «Королевских гонок» наступит после Гран-при Бельгии (28-30 июля). Сейчас за «Хаас» выступают немец Нико Хюлькенберг и датчанин Кевин Магнуссен.

«Надеюсь, до летнего перерыва мы сможем принять решение. Думаю, так и будет. Очевидно, что затягивать с этим не нужно. Я уже говорил это и раньше, так что в этом нет ничего нового. Сейчас я вполне доволен нынешним составом пилотов», — приводит слова Штайнера PlanetF1.

В настоящий момент «Хаас» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 11 очков. Лидером является австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», на счету которого 377 баллов.

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