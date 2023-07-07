Джордж Расселл: я сделал шаг назад по сравнению с остальными пилотами

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о своей форме на нынешнем этапе сезона. Расселл признался, что в начале сезона чувствовал себя увереннее.
«На данный момент, конечно, всё могло бы быть лучше. В начале сезона я чувствовал себя намного увереннее и смог извлекать из машины максимум. Сейчас я столкнулся с трудностями и сделал шаг назад по сравнению с остальными пилотами. Мне просто нужно понять это и сделать перезагрузку. Я уверен, что скоро вернусь к своему привычному уровню», — приводит слова Расселла Motorsport.
В настоящий момент Расселл занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 72 очка. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в чьём активе 229 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 148 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (131 очко).
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