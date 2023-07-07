Алонсо: на этот раз мы не протестовали ни против соперника, ни против другой команды

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что протест команды по поводу результатов Гран-при Австрии не был направлен против определённой команды.

«На этот раз мы не протестовали ни против соперника, ни против какой-либо другой команды. Мы просто подали протест на руководство гонки за то, что оно не применило штрафные санкции. Так что дело не в том, что мы смотрели на круги всех остальных и на наши круги только для того, чтобы заметить один сантиметр от линии. Просто руководство гонки заявило, что на гонке было 100 удалённых кругов, но в итоге не применило достаточное количество штрафов.

Я счастлив, что наша команда работает по всем направлениям. Не то чтобы она пыталась использовать какую-то серую зону или что-то такое. Это было просто очень здравое решение. Важнее любого протеста оказался тот факт, что я, Стролл и восемь других гонщиков не выходили за рамки регламента», — приводит слова Алонсо RaceFans.