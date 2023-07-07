Гасли процитировал фразу Жозе Моуринью, высказываясь о судействе в Формуле-1
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о пределах трассы, использовал подход известного португальского тренера Жозе Моуринью. Высказываясь на тему того, как можно улучшить ситуацию с судейством, Гасли повторил фразу Моуринью: «Я предпочитаю не говорить, потому что, если заговорю, у меня будут проблемы».
Напомним, на предыдущем этапе Формулы-1, Гран-при Австрии, ряд гонщиков получил множественные штрафы за нарушение границ трассы. Об обновлении результатов Гран-при многие узнали через несколько часов после его окончания. Пьер был одним из тех, кто потерял позицию: гонщик опустился с девятого места на десятое.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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