Гасли процитировал фразу Жозе Моуринью, высказываясь о судействе в Формуле-1

Пилот «Альпин» Пьер Гасли в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о пределах трассы, использовал подход известного португальского тренера Жозе Моуринью. Высказываясь на тему того, как можно улучшить ситуацию с судейством, Гасли повторил фразу Моуринью: «Я предпочитаю не говорить, потому что, если заговорю, у меня будут проблемы».

Напомним, на предыдущем этапе Формулы-1, Гран-при Австрии, ряд гонщиков получил множественные штрафы за нарушение границ трассы. Об обновлении результатов Гран-при многие узнали через несколько часов после его окончания. Пьер был одним из тех, кто потерял позицию: гонщик опустился с девятого места на десятое.

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