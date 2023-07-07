Хэмилтон: ФИА должны изменить трассу «Спа-Франкоршам» после трагедии с 18-летним гонщиком

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу необходимости перемен в отношении безопасности после трагедии, произошедшей с 18-летним гонщиком Дилано ван’т Хоффом.

«Я думаю, что это, безусловно, трагично видеть, что мы потеряли двух молодых людей за такой короткий промежуток времени (Дилано ван`т Хоффа и Антуана Юбера. — Прим. «Чемпионата»). Но я доверяю ФИА, они проделали огромную работу по обеспечению безопасности. Я знаю, что они уделяют этому большое внимание.

Они делают так много изменений из года в год на каждой трассе, и я уверен, что они будут пристально смотреть на «Eau Rouge» (поворот на трассе «Спа-Франкоршам». — Прим. «Чемпионата») и на то, сможем ли мы улучшить ситуацию.

Нам действительно нужно внести некоторые изменения, потому что очевидно, что, когда вы заезжаете на холм, вы ничего не видите в плохих погодных условиях. Это случилось уже дважды, так что нам определённо нужно сделать шаг в этом направлении», — приводит слова Хэмилтона портал Autosport.