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«Мне всё равно». Де Врис высказался о слухах про возможное увольнение

«Мне всё равно». Де Врис высказался о слухах про возможное увольнение
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Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис рассказал о своём отношении к сообщениям о возможном увольнении гонщика из команды.

«Мне всё равно. В Формуле-1 так стремительно всё меняется постоянно, что читать все слухи в интернете не имеет никакого смысла. Меня волнует только то, чтобы показать лучшую версию себя, в чём я недостаточно преуспел в нынешнем сезоне.

Я не могу позволить этому управлять мной, потому что тогда я буду себя чувствовать как на американских гонках. После первых стартов в Формуле-1 я понял, что чтение этого всего не принесёт никакой пользы. В новостях не учитываются важные нюансы.

Посмотрите на то, какие были минимальные отставания в Австрии, думаю, такое редко можно увидеть в Формуле-1», — приводит слова де Вриса GrandPX.news.

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