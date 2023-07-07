«Мне всё равно». Де Врис высказался о слухах про возможное увольнение
Поделиться
Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис рассказал о своём отношении к сообщениям о возможном увольнении гонщика из команды.
«Мне всё равно. В Формуле-1 так стремительно всё меняется постоянно, что читать все слухи в интернете не имеет никакого смысла. Меня волнует только то, чтобы показать лучшую версию себя, в чём я недостаточно преуспел в нынешнем сезоне.
Я не могу позволить этому управлять мной, потому что тогда я буду себя чувствовать как на американских гонках. После первых стартов в Формуле-1 я понял, что чтение этого всего не принесёт никакой пользы. В новостях не учитываются важные нюансы.
Посмотрите на то, какие были минимальные отставания в Австрии, думаю, такое редко можно увидеть в Формуле-1», — приводит слова де Вриса GrandPX.news.
Комментарии
- 7 июля 2023
-
12:13
-
12:00
-
11:46
-
11:26
-
11:04
-
10:54
-
10:23
-
10:00
-
09:43
-
00:45
-
00:04
-
00:03
- 6 июля 2023
-
23:09
-
22:24
-
22:00
-
21:43
-
21:21
-
21:10
-
20:37
-
20:26
-
19:26
-
19:23
-
18:44
-
18:13
-
17:35
-
16:26
-
16:22
-
16:12
-
15:47
-
15:26
-
15:00
-
13:30
-
12:49
-
11:35
-
10:00
Партнерский контент