Серхио Перес высказался о самочувствии после недомогания на Гран-при Австрии

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что сейчас чувствует себя лучше. Ранее Перес говорил, что на протяжении гоночного уикенда в Шпильберге боролся с последствиями болезни. Первые признаки недомогания мексиканец почувствовал ещё в четверг, 29 июня.

«Сейчас чувствую себя лучше и очень рад оказаться здесь, в Сильверстоуне!» — написал Перес на своей странице в социальных сетях.

Гран-при Великобритании проходит с 7 по 9 июля. В первый день гоночного уикенда в Сильверстоне состоятся две свободные практики: первая стартует в 14:30 мск, а вторая начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции тренировок.

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