К Льюису Хэмилтону будут применены санкции за опоздание на пресс-конференцию

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон будет подвергнут санкциям от ФИА за опоздание на пресс-конференцию, сообщает портал Racingnews365.

Льюис опоздал на две минуты на пресс-конференцию в преддверии Гран-при Великобритании. Ему пришлось боком проходить сквозь сидящих журналистов, чтобы не загородить камеру. Игроку будет вынесен выговор и, возможно, назначен штраф.

Квалификация в рамках Гран-при Великобритании начнётся завтра, 8 июля, в 17:00 мск. Основная гонка состоится в воскресенье в то же время.

На данный момент Хэмилтон занимает четвёртое место в личном зачёте нынешнего сезона Формулы-1, имея 106 очков в активе. Он уступает Максу Ферстаппену (229 очков), Серхио Пересу (148 очков) и Фернандо Алонсо (131 очко).