К Льюису Хэмилтону будут применены санкции за опоздание на пресс-конференцию
Поделиться
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон будет подвергнут санкциям от ФИА за опоздание на пресс-конференцию, сообщает портал Racingnews365.
Льюис опоздал на две минуты на пресс-конференцию в преддверии Гран-при Великобритании. Ему пришлось боком проходить сквозь сидящих журналистов, чтобы не загородить камеру. Игроку будет вынесен выговор и, возможно, назначен штраф.
Квалификация в рамках Гран-при Великобритании начнётся завтра, 8 июля, в 17:00 мск. Основная гонка состоится в воскресенье в то же время.
На данный момент Хэмилтон занимает четвёртое место в личном зачёте нынешнего сезона Формулы-1, имея 106 очков в активе. Он уступает Максу Ферстаппену (229 очков), Серхио Пересу (148 очков) и Фернандо Алонсо (131 очко).
Комментарии
- 7 июля 2023
-
13:51
-
13:17
-
13:14
-
12:46
-
12:13
-
12:00
-
11:46
-
11:26
-
11:04
-
10:54
-
10:23
-
10:00
-
09:43
-
00:45
-
00:04
-
00:03
- 6 июля 2023
-
23:09
-
22:24
-
22:00
-
21:43
-
21:21
-
21:10
-
20:37
-
20:26
-
19:26
-
19:23
-
18:44
-
18:13
-
17:35
-
16:26
-
16:22
-
16:12
-
15:47
-
15:26
-
15:00
Партнерский контент