Валттери Боттас на этапе в Сильверстоуне выступит в шлеме в виде британского флага

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас показал шлем, в котором выступит на Гран-при Великобритании. На этап Формулы-1 в Сильверстоун Боттас привёз шлем в виде британского флага.

«Как можно увидеть, на шлеме написано «Сохраняй спокойствие и давайте начнём гоняться». Присутствует и флаг Соединённого Королевства. А также имеется множество различных деталей, символизирующих Великобританию», — сказал Боттас у себя в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Гран-при Великобритании проходит с 7 по 9 июля. В настоящий момент Валттери занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе пять очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 229 баллов.

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