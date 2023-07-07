Валттери Боттас на этапе в Сильверстоуне выступит в шлеме в виде британского флага

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас показал шлем, в котором выступит на Гран-при Великобритании. На этап Формулы-1 в Сильверстоун Боттас привёз шлем в виде британского флага.
«Как можно увидеть, на шлеме написано «Сохраняй спокойствие и давайте начнём гоняться». Присутствует и флаг Соединённого Королевства. А также имеется множество различных деталей, символизирующих Великобританию», — сказал Боттас у себя в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Валттери Боттаса
Фото: Из личного архива Валттери Боттаса
Фото: Из личного архива Валттери Боттаса
Фото: Из личного архива Валттери Боттаса
Гран-при Великобритании проходит с 7 по 9 июля. В настоящий момент Валттери занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе пять очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 229 баллов.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
- 7 июля 2023
-
13:51
-
13:17
-
13:14
-
12:46
-
12:13
-
12:00
-
11:46
-
11:26
-
11:04
-
10:54
-
10:23
-
10:00
-
09:43
-
00:45
-
00:04
-
00:03
- 6 июля 2023
-
23:09
-
22:24
-
22:00
-
21:43
-
21:21
-
21:10
-
20:37
-
20:26
-
19:26
-
19:23
-
18:44
-
18:13
-
17:35
-
16:26
-
16:22
-
16:12
-
15:47
-
15:26
-
15:00