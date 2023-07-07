Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Для ГП Великобритании Норрис выбрал серебристый шлем, на котором видно его отражение

Для ГП Великобритании Норрис выбрал серебристый шлем, на котором видно его отражение
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав шлем, в котором выступит на Гран-при Великобритании. Шлем выполнен в серебристых цветах с нанесением логотипа Google Chrome – корпорация Google является спонсором «Макларена».

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

Гран-при Великобритании проходит с 7 по 9 июля. В настоящий момент Норрис занимает десятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 24 очка. Возглавляет рейтинг гонщик из австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 229 баллов.

Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:

Ранее шлем для выступления на Гран-при Великобритании показал финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас.

Материалы по теме
Фото
Валттери Боттас на этапе в Сильверстоуне выступит в шлеме в виде британского флага
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023