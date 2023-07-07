Для ГП Великобритании Норрис выбрал серебристый шлем, на котором видно его отражение

Пилот «Макларена» Ландо Норрис разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав шлем, в котором выступит на Гран-при Великобритании. Шлем выполнен в серебристых цветах с нанесением логотипа Google Chrome – корпорация Google является спонсором «Макларена».
Фото: Из личного архива Ландо Норриса
Фото: Из личного архива Ландо Норриса
Фото: Из личного архива Ландо Норриса
Фото: Из личного архива Ландо Норриса
Гран-при Великобритании проходит с 7 по 9 июля. В настоящий момент Норрис занимает десятое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 24 очка. Возглавляет рейтинг гонщик из австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 229 баллов.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
Ранее шлем для выступления на Гран-при Великобритании показал финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас.
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