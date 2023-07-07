Алонсо ответил на вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все гонки в этом сезоне Формулы-1

Испанский гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу шансов «Ред Булл» выиграть все гонки в нынешнем сезоне Формулы-1. До сих пор австрийская команда побеждала на каждом Гран-при.

«Да, «Ред Булл» может выиграть все гонки. Но я полагаю, что надёжность может стать их слабым местом. Трудно представить, что машина может выиграть 22 гонки подряд. У «Мерседеса» в момент его доминирования этого не получилось. «Феррари» в свои лучшие годы тоже не выигрывала все гонки, поэтому я надеюсь, что они предоставят нам возможность победить и «Астон Мартин» ею воспользуется», — приводит слова Алонсо издание GPblog.

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