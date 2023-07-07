Алонсо ответил на вопрос, сможет ли «Ред Булл» выиграть все гонки в этом сезоне Формулы-1
Поделиться
Испанский гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу шансов «Ред Булл» выиграть все гонки в нынешнем сезоне Формулы-1. До сих пор австрийская команда побеждала на каждом Гран-при.
«Да, «Ред Булл» может выиграть все гонки. Но я полагаю, что надёжность может стать их слабым местом. Трудно представить, что машина может выиграть 22 гонки подряд. У «Мерседеса» в момент его доминирования этого не получилось. «Феррари» в свои лучшие годы тоже не выигрывала все гонки, поэтому я надеюсь, что они предоставят нам возможность победить и «Астон Мартин» ею воспользуется», — приводит слова Алонсо издание GPblog.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
Комментарии
- 7 июля 2023
-
15:33
-
14:58
-
14:36
-
13:51
-
13:17
-
13:14
-
12:46
-
12:13
-
12:00
-
11:46
-
11:26
-
11:04
-
10:54
-
10:23
-
10:00
-
09:43
-
00:45
-
00:04
-
00:03
- 6 июля 2023
-
23:09
-
22:24
-
22:00
-
21:43
-
21:21
-
21:10
-
20:37
-
20:26
-
19:26
-
19:23
-
18:44
-
18:13
-
17:35
-
16:26
-
16:22
-
16:12
Партнерский контент