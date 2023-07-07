Марко обозначил гонщика, который может заменить Ника де Вриса в «Альфа Таури»
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Звёздный пилот IndyCar, чемпион серии сезона-2021 Алекс Палоу может прийти на место Ника де Вриса в команду Формулы-1 «Альфа Таури». Об этом рассказал авторитетный журналист Джо Сейвуд.
Сейвуд сообщил, что спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высоко ценит Алекса и может санкционировать его переход в «Альфа Таури» после окончания сезона IndyCar в сентябре. При этом отмечается, что в случае успешного выступления Палоу может даже рассчитывать на место в «Ред Булл». В австрийской команде он мог бы заменить мексиканца Серхио Переса.
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Ранее Марко говорил, что будущее де Вриса в «Альфа Таури» прояснится до летнего перерыва в Формуле-1.
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