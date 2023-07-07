Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко обозначил гонщика, который может заменить Ника де Вриса в «Альфа Таури»

Марко обозначил гонщика, который может заменить Ника де Вриса в «Альфа Таури»
Комментарии

Звёздный пилот IndyCar, чемпион серии сезона-2021 Алекс Палоу может прийти на место Ника де Вриса в команду Формулы-1 «Альфа Таури». Об этом рассказал авторитетный журналист Джо Сейвуд.

Сейвуд сообщил, что спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высоко ценит Алекса и может санкционировать его переход в «Альфа Таури» после окончания сезона IndyCar в сентябре. При этом отмечается, что в случае успешного выступления Палоу может даже рассчитывать на место в «Ред Булл». В австрийской команде он мог бы заменить мексиканца Серхио Переса.

Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:

Ранее Марко говорил, что будущее де Вриса в «Альфа Таури» прояснится до летнего перерыва в Формуле-1.

Материалы по теме
Марко обозначил для де Вриса срок, к которому станет ясно, останется ли он в «Альфа Таури»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023