Виктор Мартинс выиграл квалификацию на ГП Великобритании Формулы-2

В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-2, лучшее время по итогам которой показал француз Виктор Мартинс. Куш Майни стал вторым, у Аюму Ивасы третий результат.
Отметим, что лидер общего зачёта Фредерик Вести показал лишь десятый результат. Деннис Хаугер стал 14-м.
Формула-2. Гран-при Австрии. Квалификация:
1. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») — 1:39.832.
2. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +0,113.
3. Аюму Иваса («ДАМС») +0,120.
4. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,125.
5. Оливер Берман («Према Рейсинг») +0,157.
6. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +0,159.
7. Зейн Мэлоуни («Родин Карлин») +0,169.
8. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +0,187
9. Исак Хаджар («Хайтек») +0,194
10. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,220.
14. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,536.
- 7 июля 2023
-
18:29
-
18:10
-
17:21
-
16:59
-
16:51
-
16:37
-
15:51
-
15:33
-
14:58
-
14:36
-
13:51
-
13:17
-
13:14
-
12:46
-
12:13
-
12:00
-
11:46
-
11:26
-
11:04
-
10:54
-
10:23
-
10:00
-
09:43
-
00:45
-
00:04
-
00:03
- 6 июля 2023
-
23:09
-
22:24
-
22:00
-
21:43
-
21:21
-
21:10
-
20:37
-
20:26
-
19:26