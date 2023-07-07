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Виктор Мартинс выиграл квалификацию на ГП Великобритании Формулы-2

Виктор Мартинс выиграл квалификацию на ГП Великобритании Формулы-2
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В Сильверстоуне (Великобритания) завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-2, лучшее время по итогам которой показал француз Виктор Мартинс. Куш Майни стал вторым, у Аюму Ивасы третий результат.

Отметим, что лидер общего зачёта Фредерик Вести показал лишь десятый результат. Деннис Хаугер стал 14-м.

Формула-2. Гран-при Австрии. Квалификация:

1. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») — 1:39.832.
2. Куш Майни («Кампос Рейсинг») +0,113.
3. Аюму Иваса («ДАМС») +0,120.
4. Джек Дуэн («Инвикта Виртуози Рейсинг») +0,125.
5. Оливер Берман («Према Рейсинг») +0,157.
6. Энцо Фиттипальди («Родин Карлин») +0,159.
7. Зейн Мэлоуни («Родин Карлин») +0,169.
8. Тео Пуршер («АРТ Гран-при») +0,187
9. Исак Хаджар («Хайтек») +0,194
10. Фредерик Вести («Према Рейсинг») +0,220.

14. Деннис Хаугер («МП Моторспорт») +0,536.

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