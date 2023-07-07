Роберт Шварцман выпустил дебютный музыкальный трек

Российский резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман выпустил дебютную музыкальную композицию. Как и сообщалось ранее, гонщик выбрал псевдоним Shwartzy для творческой реализации. Его первая композиция получила название Active.

Ранее российский гонщик официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1. Вместе с Робертом резервным пилотом «Скудерии» является Антонио Джовинацци. На тех Гран-при, когда итальянец будет занят в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, именно Шварцман будет приезжать на этапы на случай необходимости подменять кого-то из боевых гонщиков.

Сейчас 23-летний Шварцман выступает в чемпионате GT World Challenge Europe. Гонщик представляет команду AF Corse.