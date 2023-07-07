Норрис намерен побороться с «Мерседесом» и «Астон Мартин» на ГП Великобритании

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании, который с 7 по 9 июля проходит в Сильверстоуне (Великобритания).

«Я очень взволнован. Наконец-то моя домашняя гонка в этом сезоне. Так что, да, я чувствую себя хорошо: мы завершили очень хороший уикенд, я, наверное, не мог бы и мечтать о лучшем уикенде перед домашней гонкой.

Надеюсь, мы покажем что-то похожее на то, что было в Австрии. Не ожидаю, что это действительно будет лучше, но думаю, что то выступление всё ещё придаёт мне оптимизма. Я с нетерпением жду гонку.

Мы определённо сделали шаг вперёд, мы догнали некоторых конкурентов, мы обогнали многих соперников – но Австрия всегда была нашей лучшей гонкой сезона, в некотором смысле, так что, думаю, мы можем попытаться сохранить этот темп в этот уикенд – это наша цель – добиться большего, будет немного сложнее, но мы определённо хотим добиться своего.

В этот уикенд мы можем добавить к машине пару мелочей. Если мы сможем начать укреплять эти позиции, тогда я буду счастлив. Но мы были близки. Если мы сможем снова также выступить против «Мерседеса» и «Астон Мартин» в эти выходные, я всё равно буду счастлив», — приводит слова Норриса Motorsport Week.