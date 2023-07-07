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Расселл — о темпе «Мерседеса»: во второй тренировке мы оказались просто нигде

Расселл — о темпе «Мерседеса»: во второй тренировке мы оказались просто нигде
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании. Во второй практике он стал 12-м, а его напарник по команде Льюис Хэмилтон — 15-м.

«Определённо, не самая лучшая пятница для нас. Нам нужно всё понять, докопаться до сути, потому что в первой тренировке темп на шинах «медиум» был относительно неплохим — мы думали, что при переходе на «софт» окажемся там, где надо. Однако во второй тренировке мы оказались просто нигде. Нам необходимо понять это.

Мы видим небольшую тенденцию, что когда температура становится выше, то мы делаем небольшой шаг назад. У нас есть идеи, с чем это связано. Да, мы внесли несколько изменений в настройки между практиками, однако, возможно, не компенсировали изменение условий», — приводит слова Расселла The Race.

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