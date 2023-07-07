Албон — о практике: «Уильямс» не сделал ничего особенного, чтобы показать третий результат

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о третьем результате по итогам второй свободной практики Гран-при Великобритании, который в эти дни проходит в Сильверстоуне (Великобритания). В первой практике Албон также был третьим.

«Наш темп? Я бы солгал, сказав, что это неудивительно. Очевидно, что мы не делали ничего особенного. Это странно, потому что, не хочу показаться пессимистом, для нас эта трасса не слишком хорошо подходит, но другим явно хуже.

Я думаю, что ветер сегодня был нашей настоящей головной болью, он действительно нарушал баланс машины, но что касается нас, то мы, кажется, справляемся с этим намного лучше, чем другие.

Мы также получили пакет обновлений, то, что мы видели, оказалось немного лучшим для скоростных поворотов, чем для низкоскоростных, Австрия была своего рода трассой с низкой скоростью, возможно, отчасти из-за этого мы показали такой темп.

Юбилейный, 800-й, Гран-при? Мы не будем с ходу бросаться в борьбу. Мы должны понимать, что наш темп на длинной дистанции также должен быть высоким на жёстких шинах», — приводит слова Албона Motorsport Week.