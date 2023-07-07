Серхио Перес о тренировках: интересный день, надеюсь, завтра мы сможем побороться за поул

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес отметил, что, несмотря на отставание от партнёра по команде Макса Ферстаппена и пропуск вперёд «Феррари» и «Уильямса», сегодняшние свободные тренировки прошли позитивно и позволяют надеяться на хороший результат в квалификации.
«Я думаю, что это был очень интересный день, пробовать эти новые соединения, новую конструкцию и в основном учиться чувствовать их было очень интересно, поэтому я думаю, что сегодня будет долгая ночь, когда мы будем анализировать и пытаться понять, как лучше всего распределить шины.
Думаю, что машина чувствует себя хорошо, мы добились значительного прогресса от тренировки к тренировке, так что я доволен этим, надеюсь, завтра мы сможем сделать ещё один шаг и побороться за поул, такой вариант будет идеальным», — приводит слова Переса GPblog.
- 7 июля 2023
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