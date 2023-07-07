Шарль Леклер отреагировал на пропуск второй тренировки Гран-при Великобритании

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных практик Гран-при Великобритании Формулы-1. Монегаск пропустил вторую тренировку из-за проблем с электрикой на его машине.

«Досадно, что я не сумел принять участия во второй практике, ведь теперь нам не хватает гоночной симуляции перед воскресеньем. Но мы в любом случае поработаем, чтобы максимизировать то, что имеем, перед квалификацией и гонкой.

В то время как на попытках с небольшим количеством топлива ощущения от машины были хорошими, нам ещё нужно поработать над улучшением гоночного темпа. Мы надеемся сделать некоторые шаги вперёд к субботе, пусть даже условия будут сильно отличаться, ведь мы ожидаем дождь», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».