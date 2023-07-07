Шарль Леклер отреагировал на пропуск второй тренировки Гран-при Великобритании
Поделиться
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных практик Гран-при Великобритании Формулы-1. Монегаск пропустил вторую тренировку из-за проблем с электрикой на его машине.
«Досадно, что я не сумел принять участия во второй практике, ведь теперь нам не хватает гоночной симуляции перед воскресеньем. Но мы в любом случае поработаем, чтобы максимизировать то, что имеем, перед квалификацией и гонкой.
В то время как на попытках с небольшим количеством топлива ощущения от машины были хорошими, нам ещё нужно поработать над улучшением гоночного темпа. Мы надеемся сделать некоторые шаги вперёд к субботе, пусть даже условия будут сильно отличаться, ведь мы ожидаем дождь», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».
Комментарии
- 7 июля 2023
-
22:55
-
22:42
-
22:31
-
22:24
-
22:07
-
21:54
-
21:45
-
21:29
-
20:34
-
20:29
-
19:54
-
19:50
-
19:47
-
19:21
-
19:04
-
18:29
-
18:10
-
17:21
-
16:59
-
16:51
-
16:37
-
15:51
-
15:33
-
14:58
-
14:36
-
13:51
-
13:17
-
13:14
-
12:46
-
12:13
-
12:00
-
11:46
-
11:26
-
11:04
-
10:54
Партнерский контент