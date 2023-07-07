«Мерседес»: с машиной можно бороться за подиум, но проблемно попасть в топ-10 квалификации

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании.

«Сегодня всё выглядело так, что в гоночном режиме с нашей машиной можно бороться за подиум, а в квалификационном — проблемы с тем, чтобы пробиться в топ-10. Явно, что у нас впереди много работы, чтобы понять, в чём дело. У нас уже начались некоторые разборы, но мы бы хотели проверить больше данных, чтобы протестировать наши теории. Кроме того, сегодня вечером Мик будет работать на симуляторе — это окажет нам большую помощь.

Если говорить о позитиве, то наша скорость на коротких сериях с «медиумом» и «хардом» была хорошей. Скорость на длинных отрезках тоже была сильной. Также ободряет тот факт, что наши обновления работают так, как ожидалось. Поэтому список того, что нужно исправить, не слишком большой, но очень важный по части завтрашней квалификации. У нас есть много хороших идей — надеюсь, мы добьёмся хорошего прогресса», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».