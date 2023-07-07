Карлос Сайнс: на дистанции одного круга мы были не так уж плохи, нужно продолжать работать

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался об итогах первых двух свободных практик Гран-при Великобритании, который в эти дни проходит в Сильверстоуне (Великобритания).

«Это была непростая пятница здесь, в Сильверстоуне. Первая тренировка была довольно сложной из-за ветра и условий трассы, но мы выполнили хорошую программу, и я думаю, это помогло нам добиться хорошего прогресса во второй части.

Нам нужно продолжать работать с резиной и гоночным темпом. Это должно быть нашей главной задачей на завтрашний день, поскольку сегодня мы могли видеть, что на дистанции одного круга мы были не так уж плохи. В целом мы вполне довольны сегодняшним днём, но, конечно, нам ещё предстоит кое-что сделать», — приводит слова Сайнса официальный сайт «Феррари».