Хорнер сообщил, что президент ФИА серьёзно изучает опасения «Ред Булл» насчёт новых правил

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем серьёзно относится к вопросу изучения возможных поправок к новым правилам Формулы-1, которые должны вступить в силу в 2026 году.

«Я думаю, что мы много смотрим на эти правила, много работаем на симуляторе, и эта работа становится всё более серьёзной, но мы всё ещё находимся в двух с половиной годах от введения правил, поэтому для меня было бы немного безрассудно не изучить их, и, если есть возможность для настройки, мы можем сделать так, чтобы настроить соотношение нужным образом, чтобы убедиться, что у нас нет машин, которые не могут участвовать в гонках, или у нас есть двигатели, которые эффективны только для зарядки аккумуляторов.

Думаю, что с очень небольшой доработкой мы сможем всё исправить, потому что это будет важным фактором, только на определённых трассах.

Я думаю, что это на благо спорта, и я думаю, что ФИА на самом деле очень серьёзно к этому относится. Президент попросил техническую команду изучить некоторые данные — важно, чтобы мы не ошиблись в 2026 году, потому что у нас есть прекрасная возможность доработать правила», — приводит слова Хорнера Crash.net.