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Алонсо назвал появление новой базы «Астон Мартин» поворотным моментом в чемпионской борьбе

Алонсо назвал появление новой базы «Астон Мартин» поворотным моментом в чемпионской борьбе
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Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от новой базы «Астон Мартин», на которой 6 июля состоялось открытие здания для штаб-квартиры команды. На объекте в Сильверстоуне будет работать коллектив из более чем 700 сотрудников, число которых продолжит расти. При этом строительство специальной аэродинамической трубы на базе пока завершено наполовину.

«Я невероятно впечатлён нашим новым домом. От конструкторского бюро до центра управления — все объекты не имеют себе равных, и я вижу много улыбок, когда прохожу по нему. Чтобы победить в этом виде спорта, вам нужно преуспеть во всём, и этот новый объект является поворотным моментом. Это настоящий сигнал о наших намерениях включиться в борьбу за победу в чемпионате мира», — приводит GP Fans слова Алонсо.

В сезоне-2023 испанский пилот на данный момент занимает третье место в чемпионате мира со 131 очком. У лидирующего Макса Ферстаппена 229 баллов, а у Серхио Переса — 148.

В Кубке конструкторов «Астон Мартин» сейчас находится на третье позиции со 175 очками. Выше расположены «Ред Булл» с 377 баллами и «Мерседес» со 178.

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