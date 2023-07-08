Марко признал, что де Вриса могут уволить ещё до Гран-при Нидерландов

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что пилот команды «Альфа Таури» Ник де Врис может лишиться своего места до старта Гран-при Нидерландов.
«Я смогу ответить вам на вопрос о будущем де Вриса, как только мы доберёмся до Зандвоорта (Нидерланды).
Мы анализируем ситуацию. Не секрет, что Ник не добился того, чего от него ожидали. Это тяжёлый вид спорта, и мы всегда должны смотреть в будущее. Мы оцениваем его выступление, и при необходимости нам придётся принимать решения.
Пепе Марти? Он очень молод и у него всё очень хорошо получается. Да, его переход в нашу академию возможен», — приводит слова Марко GrandPX.news.
В текущем сезоне Формулы-1 Ник де Врис не набрал ни одного очка и замыкает таблицу общего зачёта пилотов вместе с пилотом «Уильямса» Логаном Сарджентом.
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