Ферстаппен повредил машину в первом сегменте квалификации ГП Великобритании

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен повредил машину в первом сегменте квалификации Гран-при Великобритании, проходящей в настоящий момент в Сильверстоуне.

Выезжая из боксов, голландец не удержал болид и врезался передним антикрылом в бордюр у пит-уолла, пожаловавшись по командному радио на отсутствие сцепления.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27,419.

2. Александер Албон («Уильямс») +0,173.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,365.

4. Пьер Гасли («Альпин») +0,474.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,529.

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,545.

7. Логан Сарджент («Уильямс») +0,732.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0,847.

9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,865.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,918.