Серхио Перес в пятый раз подряд не прошёл в третий сегмент квалификации

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес продолжил серию неудачных выступлений в квалификациях.
Мексиканец не смог пробиться во второй сегмент квалификации Гран-при Великобритании, проходящей в настоящий момент в Сильверстоуне, и стал только 16-м.
Примечательно, что ранее Перес не добрался до завершающей стадии квалификации на этапах в Монако, Испании, Канаде и Австрии.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья тренировка:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27,419.
2. Александер Албон («Уильямс») +0,173.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,365.
4. Пьер Гасли («Альпин») +0,474.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,529.
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,545.
7. Логан Сарджент («Уильямс») +0,732.
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0,847.
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,865.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,918.
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