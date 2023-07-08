Серхио Перес в пятый раз подряд не прошёл в третий сегмент квалификации

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес продолжил серию неудачных выступлений в квалификациях.

Мексиканец не смог пробиться во второй сегмент квалификации Гран-при Великобритании, проходящей в настоящий момент в Сильверстоуне, и стал только 16-м.

Примечательно, что ранее Перес не добрался до завершающей стадии квалификации на этапах в Монако, Испании, Канаде и Австрии.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья тренировка:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:27,419.

2. Александер Албон («Уильямс») +0,173.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,365.

4. Пьер Гасли («Альпин») +0,474.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,529.

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,545.

7. Логан Сарджент («Уильямс») +0,732.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 0,847.

9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,865.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,918.