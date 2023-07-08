Ферстаппен отреагировал на победу в квалификации, отметив выступление «Макларена»

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 8 июля, в Сильверстоуне.
«Квалификация получилась довольно сумасшедшей. На определённых участках всё было неспокойно, имелись проблемы со сцеплением. Мы были сосредоточены на своих собственных кругах, а затем в третьем сегменте я удивился, увидев двух этих парней! Для «Макларена» здорово оказаться на этих позициях, а мы очень рады оказаться на поуле.
В первом и втором сегментах оставались сырые участки. Мы приблизились к пределу, но, так как мы знали, что у нас быстрый старт, нам не нужно было стараться изо всей силы. Вот почему в третьем сегменте мы немного выждали. Не могу дождаться гонки», – сказал Ферстаппен после выступления.
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