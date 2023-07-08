Норрис — о втором месте в квалификации: Макс вечно всё портит!
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 8 июля, в Сильверстоуне. Напомним, Норрис стал вторым.
«Я был близок! Безумие… Последний круг получился хорошим. Я мог слышать Зака [Брауна], когда возвращался в боксы, и это было самое приятное. Великолепное выступление для нас с Оскаром и приятная неожиданность для команды.
Макс вечно всё портит! Но я счастлив. Это был особенный день для нас. Это оправдывает всю непростую работу, особенно учитывая новую ливрею и домашнюю гонку, как для меня, так и для команды. Большое спасибо всем», – сказал Норрис после выступления.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
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