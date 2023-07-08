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Пиастри: во втором и третьем сегментах машина превратилась в ракету

Пиастри: во втором и третьем сегментах машина превратилась в ракету
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 8 июля, в Сильверстоуне. Напомним, австралиец стал третьим.

«Я очень, очень рад. Какая квалификация! Мы практически вылетели в первом сегменте, а затем, во втором и третьем сегментах, машина превратилась в ракету. Знаковый результат для команды. Тот факт, что мы оказались на этих местах, более чем примечателен. И теперь мы должны удержаться в гонке.

В пятницу было непросто, потому что мы были немного быстрее, чем смотрелись. Сегодня удалось прибавить, мы всегда хорошо справляемся с такой погодой. У нас были свои удачные моменты, но их реализация в третьем сегменте стала мегарезультатом. Машины обновились и работают отлично», – сказал Пиастри после выступления.

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