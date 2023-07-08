Пиастри: во втором и третьем сегментах машина превратилась в ракету

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 8 июля, в Сильверстоуне. Напомним, австралиец стал третьим.
«Я очень, очень рад. Какая квалификация! Мы практически вылетели в первом сегменте, а затем, во втором и третьем сегментах, машина превратилась в ракету. Знаковый результат для команды. Тот факт, что мы оказались на этих местах, более чем примечателен. И теперь мы должны удержаться в гонке.
В пятницу было непросто, потому что мы были немного быстрее, чем смотрелись. Сегодня удалось прибавить, мы всегда хорошо справляемся с такой погодой. У нас были свои удачные моменты, но их реализация в третьем сегменте стала мегарезультатом. Машины обновились и работают отлично», – сказал Пиастри после выступления.
- 8 июля 2023
-
19:11
-
19:01
-
18:42
-
18:20
-
17:41
-
17:32
-
17:00
-
16:30
-
16:21
-
16:09
-
14:45
-
14:35
-
12:59
-
12:33
-
11:13
-
09:37
-
09:00
-
04:31
-
04:11
-
00:02
- 7 июля 2023
-
23:44
-
22:55
-
22:42
-
22:31
-
22:24
-
22:07
-
21:54
-
21:45
-
21:29
-
20:34
-
20:29
-
19:54
-
19:50
-
19:47
-
19:21