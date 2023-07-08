Браун: сезон для «Макларена» начался в Австрии, надеюсь, в Англии мы понюхаем подиум

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал выступление команды в квалификации Гран-при Великобритании. Напомним, Ландо Норрис стал вторым, Оскар Пиастри – третьим.
«Это тяжёлая работа Андреа [Стеллы] и всех в «Макларене»: улучшения работают, команда делает своё дело, а пилоты гоняются. В Австрии мы были сильны, но не нужно забывать, что там специфичная трасса. Мы сделали шаг вперёд, и теперь мы в игре.
Я чувствую, что для нас сезон начался в Австрии, сейчас у нас хороший импульс. Однако никто не стоит на месте, поэтому мы должны держать голову низко и продолжать работать.
В практике наш гоночный темп был хорош. В квалификации мы сильнее, но в пятницу было всё наоборот. Надеюсь, мы понюхаем подиум. Не думаю, что мы войдём в топ-3, учитывая чистый темп, но гонка предстоит напряжённая», – сказал Браун в эфире Sky Sports.
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