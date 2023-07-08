Сайнс: знаем, что мы на шесть или семь десятых медленнее «Ред Булл»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Великобритании Формулы-1.
«В плане темпа и ощущений от машины всё было неплохо. Просто перед нами неожиданно оказались два «Макларена».
Ожидания от гонки? Конечно, мы попробуем повторить прошлогодний результат. Но, зная, что мы на шесть или семь десятых медленнее «Ред Булл», нам необходимо постараться победить завтра «Макларен». Это позволит нам оказаться на подиуме. И нам надо победить «Мерседес», который раньше был намного сильнее нас в гонке. Гонка обещает стать захватывающей», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720
2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241
3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372
4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491
8. Александер Албон «Уильямс» +0.810
9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939
10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969
11. Нико Хюлькенберг «Хаас» +2.176
12. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.215
13. Эстебан Окон «Альпин» +2.236
14. Логан Сарджент «Уильямс» +2.311
15. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +3.078
16. Серхио Перес «Ред Булл» +3.248
17. Юки Цунода «Альфа Таури» +3.305
18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +3.403
19. Ник де Врис «Альфа Таури» +3.793
20. Кевин Магнуссен «Хаас» +5.658.
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