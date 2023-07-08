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Леклер — о словах в адрес Сайнса: моё сообщение было чуть более агрессивным, чем следовало

Леклер — о словах в адрес Сайнса: моё сообщение было чуть более агрессивным, чем следовало
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал ситуацию в конце первого сегмента квалификации, когда Карлос Сайнс опередил его в самом конце прогревочного круга. Тогда монегаск сказал по радио: «Как приятно, Карлос, какой приятный обгон в последнем повороте».

«У нас заведено, что на одной гонке у меня есть приоритет по решению, хочу ли я ехать первым или вторым, а на следующей такой приоритет у Карлоса. Здесь приоритет у меня, и я решил ехать первым. Однако в концовке тайминг был на грани, нам было очень трудно понять, успеваем ли мы уйти на быстрый круг, и Карлос решил меня обогнать.

Это неидеальная ситуация, мы обсудим её, но она ни на что не повлияла, так что ничего серьёзного. Очевидно, когда ты внутри машины, то уровень адреналина повышается. К тому же в тот момент ты не знаешь, пройдёшь дальше или нет. Вероятно, моё сообщение по радио было чуть более агрессивным, чем следовало", — приводит слова Леклера Motorsport.

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