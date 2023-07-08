Леклер — о словах в адрес Сайнса: моё сообщение было чуть более агрессивным, чем следовало

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал ситуацию в конце первого сегмента квалификации, когда Карлос Сайнс опередил его в самом конце прогревочного круга. Тогда монегаск сказал по радио: «Как приятно, Карлос, какой приятный обгон в последнем повороте».
«У нас заведено, что на одной гонке у меня есть приоритет по решению, хочу ли я ехать первым или вторым, а на следующей такой приоритет у Карлоса. Здесь приоритет у меня, и я решил ехать первым. Однако в концовке тайминг был на грани, нам было очень трудно понять, успеваем ли мы уйти на быстрый круг, и Карлос решил меня обогнать.
Это неидеальная ситуация, мы обсудим её, но она ни на что не повлияла, так что ничего серьёзного. Очевидно, когда ты внутри машины, то уровень адреналина повышается. К тому же в тот момент ты не знаешь, пройдёшь дальше или нет. Вероятно, моё сообщение по радио было чуть более агрессивным, чем следовало", — приводит слова Леклера Motorsport.
- 8 июля 2023
-
20:48
-
20:42
-
20:40
-
20:35
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
19:55
-
19:44
-
19:11
-
19:01
-
18:42
-
18:20
-
17:41
-
17:32
-
17:00
-
16:30
-
16:21
-
16:09
-
14:45
-
14:35
-
12:59
-
12:33
-
11:13
-
09:37
-
09:00
-
04:31
-
04:11
-
00:02
- 7 июля 2023
-
23:44
-
22:55
-
22:42
-
22:31
-
22:24