Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Судьи объяснили, почему не наказали Чжоу, несмотря на помеху Окону

Судьи объяснили, почему не наказали Чжоу, несмотря на помеху Окону
Комментарии

Стюарды Гран-при Великобритании Формулы-1 приняли решение не штрафовать китайского гонщика «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу, пусть даже признали факт помехи пилоту «Альпин» Эстебану Окону.

В своём решении стюарды приняли к сведению, что Чжоу оказался с левой части трассы, потому что на входе в 11-й поворот пропустил Валттери Боттаса, а после этого китайский гонщик уже не мог в безопасности уйти с траектории, так как пересекал бы скоростной поворот по диагонали. Подобное объяснение Чжоу было подтверждено видеозаписью с бортовой камеры его машины.

В итоге Чжоу и Окон оба согласились, что китаец помешал французу, однако судьи признали, что у Гуаньюя не было никакой возможности избежать инцидента и при этом действовать безопасно.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023