Судьи объяснили, почему не наказали Чжоу, несмотря на помеху Окону
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Стюарды Гран-при Великобритании Формулы-1 приняли решение не штрафовать китайского гонщика «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу, пусть даже признали факт помехи пилоту «Альпин» Эстебану Окону.
В своём решении стюарды приняли к сведению, что Чжоу оказался с левой части трассы, потому что на входе в 11-й поворот пропустил Валттери Боттаса, а после этого китайский гонщик уже не мог в безопасности уйти с траектории, так как пересекал бы скоростной поворот по диагонали. Подобное объяснение Чжоу было подтверждено видеозаписью с бортовой камеры его машины.
В итоге Чжоу и Окон оба согласились, что китаец помешал французу, однако судьи признали, что у Гуаньюя не было никакой возможности избежать инцидента и при этом действовать безопасно.
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