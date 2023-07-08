Стартовая решётка Гран-при Великобритании Формулы-1

Обнародована предварительная версия стартовой решётки Гран-при Великобритании Формулы-1 — 11-го этапа сезона-2023 чемпионата мира. С учётом дисквалификации Валттери Боттаса, пилоты, занявшие в квалификации места с 16-го по 20-е, отыграли по одному месту, а сам финн будет стартовать последним.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл»

2. Ландо Норрис «Макларен»

3. Оскар Пиастри «Макларен»

4. Шарль Леклер «Феррари»

5. Карлос Сайнс «Феррари»

6. Джордж Расселл «Мерседес»

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес»

8. Александер Албон «Уильямс»

9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин»

10. Пьер Гасли «Альпин»

11. Нико Хюлькенберг «Хаас»

12. Лэнс Стролл «Астон Мартин»

13. Эстебан Окон «Альпин»

14. Логан Сарджент «Уильямс»

15. Серхио Перес «Ред Булл»

16. Юки Цунода «Альфа Таури»

17. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео»

18. Ник де Врис «Альфа Таури»

19. Кевин Магнуссен «Хаас»

20. Валттери Боттас «Альфа Ромео»