Марко: Перес хорошо выступает в гонках, в отличие от де Вриса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийская команда всё ещё не намерена менять Серхио Переса, несмотря на очередное слабое выступление мексиканского гонщика в квалификации. На Гран-при Великобритании Перес занял в квалификации только 16-е место.

«Сейчас нет никого доступного, кто мог бы заменить Переса в „Ред Булл“. Он хорошо выступает в гонках, в отличие от де Вриса», — приводит слова Марко SoyMotor со ссылкой нa Viaplay.

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Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720

2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241

3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372

4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416

5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428

6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491

8. Александер Албон «Уильямс» +0.810

9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939

10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969

11. Нико Хюлькенберг «Хаас» +2.176

12. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.215

13. Эстебан Окон «Альпин» +2.236

14. Логан Сарджент «Уильямс» +2.311

15. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +3.078

16. Серхио Перес «Ред Булл» +3.248

17. Юки Цунода «Альфа Таури» +3.305

18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +3.403

19. Ник де Врис «Альфа Таури» +3.793

20. Кевин Магнуссен «Хаас» +5.658.