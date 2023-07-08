Марко: Перес хорошо выступает в гонках, в отличие от де Вриса

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийская команда всё ещё не намерена менять Серхио Переса, несмотря на очередное слабое выступление мексиканского гонщика в квалификации. На Гран-при Великобритании Перес занял в квалификации только 16-е место.
«Сейчас нет никого доступного, кто мог бы заменить Переса в „Ред Булл“. Он хорошо выступает в гонках, в отличие от де Вриса», — приводит слова Марко SoyMotor со ссылкой нa Viaplay.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720
2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241
3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372
4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491
8. Александер Албон «Уильямс» +0.810
9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939
10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969
11. Нико Хюлькенберг «Хаас» +2.176
12. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.215
13. Эстебан Окон «Альпин» +2.236
14. Логан Сарджент «Уильямс» +2.311
15. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +3.078
16. Серхио Перес «Ред Булл» +3.248
17. Юки Цунода «Альфа Таури» +3.305
18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +3.403
19. Ник де Врис «Альфа Таури» +3.793
20. Кевин Магнуссен «Хаас» +5.658.
- 8 июля 2023
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