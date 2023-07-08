Расселл — о «Макларене»: не понимаю, откуда взялся такой темп

Гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал выступление команды «Макларен» в квалификации Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 8 июля. Напомним, Ландо Норрис стал вторым, Оскар Пиастри – третьим.

«Не понимаю, откуда взялся такой темп, даже учитывая минувший уикенд. В Австрии гоночный темп «Макларена» был хорош, так что воскресенье получится интересным. Часто можно увидеть, как команды проявляют себя в квалификации, но откатываются назад в гонке. И у меня есть подозрение, что это не гарантировано в случае с «Маклареном». Нам предстоит борьба», – приводит слова Расселла издание The Race.

Ранее семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон заявил, что успех «Макларена» может быть обусловлен схожестью с болидом «Ред Булл».