Вольф отреагировал на слова Хэмилтона о том, что машина «Макларена» похожа на «Ред Булл»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слова пилота команды Льюиса Хэмилтона, объяснившего успех «Макларена» в квалификации Гран-при Великобритании схожестью с машиной «Ред Булл» после обновлений.

«Очевидно, то, что вы видите, это только половина информации. По правде сказать, это не имеет значения, потому что в конечном итоге остаётся только секундомер. И это то, что, я предполагаю, Льюис и имел в виду. Такой дизайн кажется перспективным, но легче сказать, чем сделать.

Я думаю, что у каждой команды в аэродинамическом туннеле был кузов, похожий на «Ред Булл», но он не достиг нужной производительности. Возможно, на это стоит обратить внимание ещё раз, потому что другая команда только что стала второй по темпу», – приводит слова Вольфа издание The Race.