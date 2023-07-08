Алонсо призвал «Астон Мартин» лучше понять поведение машины на разных трассах
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо прокомментировал выступление в квалификации Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 8 июля. Напомним, Алонсо стал девятым. Его напарник канадец Лэнс Стролл занял 12-е место.
«Это не та квалификация, которую мы хотели бы провести в условиях конкуренции на сухой трассе. Завтра нам предстоит длинная гонка, воскресный темп является сильной стороной нашей машины.
Мы в очередной раз прошли в третий сегмент, но нам нужно лучше понимать машину на разных трассах. Завтрашняя погода также может быть переменчивой, поэтому нам важно оставаться сосредоточенными. Посмотрим, что мы покажем в гонке», – приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
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