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Албон рассказал о трудностях, помешавших ему подняться выше восьмого места

Албон рассказал о трудностях, помешавших ему подняться выше восьмого места
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал восьмое место в квалификации Гран-при Великобритании.

«Потрясающий уикенд! Забавно, ты проходишь в третий сегмент, становишься восьмым и всё равно расстраиваешься. Нужно оставаться реалистами, до сих пор всё складывалось великолепно.

Квалификация проходила довольно гладко, однако по мере того, как трасса высыхала, скорость на поворотах росла. Я начал ощущать износ шин, даже спереди, нужно разобраться с этим. К тому моменту, как я добрался до третьего сегмента, с этими факторами пришлось бороться.

Мы и вправду на высоте с начала уикенда, я быстро вошёл в ритм и отлично адаптировался к изменениям. Думаю, мы оказались там, где и ожидали, но, если бы вы сказали нам до старта уикенда, что мы окажемся на этой позиции, мы бы не поверили», – приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

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