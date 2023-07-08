Албон рассказал о трудностях, помешавших ему подняться выше восьмого места

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал восьмое место в квалификации Гран-при Великобритании.
«Потрясающий уикенд! Забавно, ты проходишь в третий сегмент, становишься восьмым и всё равно расстраиваешься. Нужно оставаться реалистами, до сих пор всё складывалось великолепно.
Квалификация проходила довольно гладко, однако по мере того, как трасса высыхала, скорость на поворотах росла. Я начал ощущать износ шин, даже спереди, нужно разобраться с этим. К тому моменту, как я добрался до третьего сегмента, с этими факторами пришлось бороться.
Мы и вправду на высоте с начала уикенда, я быстро вошёл в ритм и отлично адаптировался к изменениям. Думаю, мы оказались там, где и ожидали, но, если бы вы сказали нам до старта уикенда, что мы окажемся на этой позиции, мы бы не поверили», – приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».
- 8 июля 2023
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