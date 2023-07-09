Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс объяснил успех «Макларена» в квалификации Гран-при Великобритании

Сайнс объяснил успех «Макларена» в квалификации Гран-при Великобритании
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление команды «Макларен» в квалификации Гран-при Великобритании. Напомним, Ландо Норрис стал вторым, Оскар Пиастри – третьим.

«Удивительно, какого прогресса они добились. Они представили серьёзные обновления, несколько похожие на наши… Как по мне, Сильверстоун – это трасса, на которой «Макларен» всегда должен быть хорош, поскольку они великолепны в скоростных поворотах», – приводит слова Сайнса издание RaceFans.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720
2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241
3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372
4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491
8. Александер Албон «Уильямс» +0.810
9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939
10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969

Материалы по теме
Хэмилтон объяснил успех «Макларена» схожестью с болидом «Ред Булл»
Материалы по теме
Что творит «Макларен»! Легенды Ф-1 резко вернулись, проиграв только Ферстаппену
Что творит «Макларен»! Легенды Ф-1 резко вернулись, проиграв только Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023