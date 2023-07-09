Сайнс объяснил успех «Макларена» в квалификации Гран-при Великобритании

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление команды «Макларен» в квалификации Гран-при Великобритании. Напомним, Ландо Норрис стал вторым, Оскар Пиастри – третьим.
«Удивительно, какого прогресса они добились. Они представили серьёзные обновления, несколько похожие на наши… Как по мне, Сильверстоун – это трасса, на которой «Макларен» всегда должен быть хорош, поскольку они великолепны в скоростных поворотах», – приводит слова Сайнса издание RaceFans.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720
2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241
3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372
4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428
6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491
8. Александер Албон «Уильямс» +0.810
9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939
10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969
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