Сайнс объяснил успех «Макларена» в квалификации Гран-при Великобритании

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал выступление команды «Макларен» в квалификации Гран-при Великобритании. Напомним, Ландо Норрис стал вторым, Оскар Пиастри – третьим.

«Удивительно, какого прогресса они добились. Они представили серьёзные обновления, несколько похожие на наши… Как по мне, Сильверстоун – это трасса, на которой «Макларен» всегда должен быть хорош, поскольку они великолепны в скоростных поворотах», – приводит слова Сайнса издание RaceFans.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720

2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241

3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372

4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416

5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428

6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491

8. Александер Албон «Уильямс» +0.810

9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939

10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969