Авиакомпания Ryanair пошутила над очередным провалом Переса в квалификации

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес продолжил серию неудачных выступлений в квалификациях. Авиакомпания Ryanair пошутила над гонщиком, выложив картинку, где Перес сидит в самолёте с подписью: «Единственный первый ряд, который гарантирован Пересу».

Серхио Перес в самолёте Ryanair Фото: Социальные сети компании Ryanair

Вчера, 8 июля, мексиканец не смог пробиться во второй сегмент квалификации Гран-при Великобритании. Примечательно, что ранее Перес не добрался до завершающей стадии квалификации на этапах в Монако, Испании, Канаде и Австрии.

Серхио рассказал о невезении и технических проблемах, комментируя очередной неудачный результат.

«Режим красного флага продлился намного дольше, чем мы ожидали, так что в итоге мы долго ждали в конце пит-лейна. Немного не повезло.

Поначалу я не мог достаточно прогреть шины. В последнее время у меня были проблемы с машиной в подобных условиях. В таких условиях мои сложности с болидом становятся более явными. Это что-то, что мы как команда должны понять, чтобы добраться до сути», — приводит слова Переса Sky Sports.