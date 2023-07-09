Авиакомпания Ryanair пошутила над очередным провалом Переса в квалификации

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес продолжил серию неудачных выступлений в квалификациях. Авиакомпания Ryanair пошутила над гонщиком, выложив картинку, где Перес сидит в самолёте с подписью: «Единственный первый ряд, который гарантирован Пересу».
Серхио Перес в самолёте Ryanair
Фото: Социальные сети компании Ryanair
Вчера, 8 июля, мексиканец не смог пробиться во второй сегмент квалификации Гран-при Великобритании. Примечательно, что ранее Перес не добрался до завершающей стадии квалификации на этапах в Монако, Испании, Канаде и Австрии.
Серхио рассказал о невезении и технических проблемах, комментируя очередной неудачный результат.
«Режим красного флага продлился намного дольше, чем мы ожидали, так что в итоге мы долго ждали в конце пит-лейна. Немного не повезло.
Поначалу я не мог достаточно прогреть шины. В последнее время у меня были проблемы с машиной в подобных условиях. В таких условиях мои сложности с болидом становятся более явными. Это что-то, что мы как команда должны понять, чтобы добраться до сути», — приводит слова Переса Sky Sports.
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